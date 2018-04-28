Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY'den erken seçim müjdesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:00
THY'den erken seçim müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin konuştu.

Billa Ekşi yaptığı açıklamada "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." dedi.

Ekşi, seçimin 24 Haziran'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından THY olarak tedbir almaya başladıklarını söyledi.

CEZASIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI
"Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." diyen Ekşi, buna ilave olarak uçuşlarla ilgili yeni talep gelmesi halinde bu talepleri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

''ÜLKEMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ''

Ekşi, "Çünkü bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Biz de Türk Hava Yolları olarak milletimizin serbestçe ve rahatça oylarını kullanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:00
  1. THY
  2. müjde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlardan domates kasası taşıma yarışması
    1. Kadınlardan domates kasası taşıma..
    2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    3. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
    4. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
    5. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
    6. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
    7. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
    8. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
    9. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
    10. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
    11. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
    12. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
    13. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
    14. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
    15. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    16. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
    17. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
    18. THY'den erken seçim müjdesi
    19. Bakan açıkladı: Ptt'ye 5 Bin Personel..
    20. Abdullah Gül'ün kararını öğrendiği an!..
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir