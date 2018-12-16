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THY'den Erbil'deki başarılı seyahat acentelerine ödül

16 Aralık 2018 Pazar 00:05
THY'den Erbil'deki başarılı seyahat acentelerine ödül

ERBİL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Erbil kentinde iş birliği yaptığı başarılı seyahat acentelerini ödüllendirdi.

Divan Otel'de THY'yi anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Şimşek Emin, iş adamları, acente temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin dünyada en çok noktaya sefer yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz THY, dünyada en fazla merkeze uçan hava yolu, bizim ulusal bayrak taşıyıcı şirketimiz ve gururumuzdur." dedi.

THY'nin Irak'ta önemli potansiyele sahip olduğunu, 2018 yılı için Erbil'de iyi bir ivme kazandığını belirten Karaçay, 2019 yılını daha başarılı geçirmesi temennisinde bulundu.

THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş da Erbil'de ilk defa böyle bir program organize ettiklerini ifade ederek, "Türk Hava Yolları olarak Erbil'e ilk uçuşumuzu 2011 yılında gerçekleştirdik. 2018'de Erbil'de bizim için çok başarılı bir yıl oldu ve herkesi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. 2019'da daha başarılı bir yıl hedefliyoruz." diye konuştu.

Irak'ta yaz aylarında daha çok uçuş gerçekleştirdiklerini söyleyen Akbaş, THY'nin burada kalitesini sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Akbaş, günlük Erbil'den İstanbul'a iki sefer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Haftanın 7 günü buradan İstanbul'a sefer yapıyoruz. Tüm yıl burada ortalama uçaklarımızın doluluk oranının yüzde 80 seviyesinde olduğunu söylersek zaten yeterince yolcu taşımışız demektir." dedi.

THY'nin bir dünya markası olduğunu hatırlatan Akbaş, geçmişte Erbilli yolcuların uzak doğu uçuşlarını yakalayamadığını ancak şu anda yeni seferlerle bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Program, kısa konser ve acente temsilcilerine plaket takdimi ile sona erdi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:05
  1. Ödül Töreni
  2. THY
  3. THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş
  4. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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