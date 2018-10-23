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THY'den dev anlaşma! 15 yıl uzatıldı

Türk Hava Yolları ve Do&Co arasında bulunan mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı.

23 Ekim 2018 Salı 18:28
THY'den dev anlaşma! 15 yıl uzatıldı

Türk Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda uzatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)'a şöyle denildi:

"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:28
  1. Aydın
  2. Türk Hava Yolları
  3. Do&Co
  4. Dev anlaşma
  5. 15 yıl uzatıldı

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