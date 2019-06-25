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THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

THY'nin "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırladığı kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor

25 Haziran 2019 Salı 16:31
THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcular için yeni seyahat kiti hazırladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2-12 yaş arasındaki misafirlerin uçuşlarını daha keyifli hale getirecek yeni çocuk kitleri tanıtıldı. Yeni seyahat kitleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlandı.

THY, uzun bir süredir minik yolcularını özel çocuk menüleri, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklarla ağırlıyor. Çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler ise THY'nin uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran itibarıyla yolculara sunulmaya başladı. "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. "Kangal" tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı.

Çocuk yolculara özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan THY, yenilikleri keşfetmeleri için minik yolcularını bekliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:31
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  2. seyahat kiti
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