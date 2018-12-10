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THY'den bir başarı daha! Resmi rakamlar açıklandı

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları'nın, bu ayda yüzde 81,4'lük doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
THY'den bir başarı daha! Resmi rakamlar açıklandı

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda yüzde 81,4'lük doluluk oranına ulaştı.

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Kasım 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre;

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Kasım ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4'lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 81,4'e ulaştı.

Kasım ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 81 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 8'lik artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 13'lük artış görüldü.

Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 45 ile K. Amerika, yüzde 32 ile Afrika, yüzde 23 ile Uzak Doğu ve yüzde 21 ile Avrupa katkı sağladı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 5 puan, K. Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise;

Yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı.

Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
  1. Türk Hava Yolları
  2. THY
  3. açıklama
  4. THY'den büyük başarı

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