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THY'den ABD yolcularına uyarı

THY, TSA'nın aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini duyurdu

31 Mayıs 2019 Cuma 10:33
THY'den ABD yolcularına uyarı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden "Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuruda, alınan söz konusu karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediği kaydedildi.

Duyuruda, ABD varışlı yolcuların İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 mililitre üzeri sıvı satışlarının Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyeceği kaydedilerek, "Amerika’ya Seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:33
  1. ABD
  2. sıvı
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