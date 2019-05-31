0553 313 94 23

THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar doğrultusunda ABD’ye gidecek yolcuları, kabin içerisinde 100 ml’yi aşan sıvı taşınması hususunda uyardı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar doğrultusunda ABD’ye gidecek yolcuları, kabin içerisinde 100 ml’yi aşan sıvı taşınması hususunda uyardı. Buna göre İstanbul’dan ABD’ye seyahat edecek yolcular, sıvı ürünlerini kilitli poşetleri içerisinde kabine alabilecek.


Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcular için kabin içerisinde sıvı taşınma kurallarına ilişkin, şirketin resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yayınladı. Bu kapsamda THY, yolcuların seyahat sırasında sorun yaşamamaları için Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin aldığı karar uyarınca 100 ml’yi aşan sıvı maddelerin kabinde taşınmasına ilişkin kuralları paylaştı.



Sıvı ürünler kilitli poşetler içesinde uçuşa kabul edilecek


Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin kararına ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yolcular konu hakkında uyarılarak şu ifadelere yer verildi:


“Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Değerli yolcularımız; Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, ABD varışlı yolcularımızın İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 ml üzeri sıvı satışları Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyecektir. Amerika’ya seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın ilk wellness kampüsü İtalya’da açıldı
    1. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    2. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    3. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    4. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    5. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    6. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    7. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    8. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    9. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    10. Maltepe Belediyesinde bayramlaşma
    11. Seferihisar bayram tatiline hazır
    12. Ücretsiz ben taramasında 'çirkin ördek..
    13. Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar
    14. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen..
    15. UID ramazanda Saraybosnalıların..
    16. Yaylalarda koyun kırkma dönemi başladı
    17. Morgun satıldığı iddiaları için O..
    18. TRT Çocuk'tan miniklere "Nasreddin..
    19. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın..
    20. Japon ve Rus Bakanlardan Tokyo’da..
    21. (Özel) İranlı çift gelinlik ve..
    22. Çankaya’nın çocukları Ata’nın huzurunda
    23. Sevda Şener Cömert: En önemli tedbir..
    24. Karga yavrusunun imdadına itfaiye..
    25. "Tarım ve Gıda Teknolojileri..
    26. Inter'de Conte dönemi
    27. Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik iftar
    28. Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş..
    29. Ruandalı diplomatın Rusya’daki oğlu..
    30. THY'den ABD yolcularına uyarı
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor