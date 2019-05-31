THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar doğrultusunda ABD’ye gidecek yolcuları, kabin içerisinde 100 ml’yi aşan sıvı taşınması hususunda uyardı. Buna göre İstanbul’dan ABD’ye seyahat edecek yolcular, sıvı ürünlerini kilitli poşetleri içerisinde kabine alabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcular için kabin içerisinde sıvı taşınma kurallarına ilişkin, şirketin resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yayınladı. Bu kapsamda THY, yolcuların seyahat sırasında sorun yaşamamaları için Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin aldığı karar uyarınca 100 ml’yi aşan sıvı maddelerin kabinde taşınmasına ilişkin kuralları paylaştı.

Sıvı ürünler kilitli poşetler içesinde uçuşa kabul edilecek

Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin kararına ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yolcular konu hakkında uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Değerli yolcularımız; Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, ABD varışlı yolcularımızın İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 ml üzeri sıvı satışları Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyecektir. Amerika’ya seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz” denildi.