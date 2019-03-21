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THY'de taşınma hazırlıkları

İstanbul Havalimanına taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayarak 7 Nisan saat 00:00'da sona erecek şekilde planlandı- THY, 5-6 Nisan'da 707 tır seferi ile 45 saatte yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınırken, Bu süreçte yaklaşık 700 operasyonel araç, kara yolu ile İstanbul Havalimanına götürülecek- Atatürk Havalimanında yükleme noktaları oluşturulurken, taşınacaklar arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar birçok malzeme yer alıyor

21 Mart 2019 Perşembe 17:17
THY'de taşınma hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul Havalimanına taşınma detayları da belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına taşınmaya günler kala son hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayarak, 7 Nisan saat 00:00'da bitecek.

Toplam 45 saat sürecek taşınma sürecinde THY, 6 Nisan 2019 saat 02.00'den itibaren Atatürk Havalimanından ticari yolculu uçuşlarına son verecek.

THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sının 3 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanına taşınması planlanıyor.

THY, 5-6 Nisan'da 707 tır seferi ile 45 saatte yeni evi İstanbul Havalimanına taşınacak. Bu süreçte yaklaşık 700 operasyonel araç, kara yolu ile İstanbul Havalimanına götürülecek.

- 5 binden fazla personel çalışacak

Taşınmada 5 binden fazla personelin görev alacağı öğrenilirken güzergah da Basın Ekspres yolu olarak belirlendi.

Alternatif taşınma güzergahı belirlenirken, yollara acil durum kurtarma ekiplerinin de tedbir amacıyla konuşlandırılmasına karar verildi.

Atatürk Havalimanında yükleme noktaları oluşturulurken, taşınacaklar arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme yer alıyor.

Taşınma süresince yapılacak uçuşların planlaması da hazırlandı.

Buna göre, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanından devam edecek. Buna karşın, 6 Nisan saat 02.00'den 14.00’e kadar, 12 saat boyunca Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanında ticari yolcu uçuşları duracak.

- Taşınma sonrası ilk THY seferi

Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu 6 Nisan saat 14.00’te İstanbul Havalimanından yapacak. Bu süreçten sonra Atatürk Havalimanından artık herhangi bir yolculu uçuş icra edilmeyecek.

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan saat 02.00 itibariyle, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak.

"Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri", İstanbul Havalimanı hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, saatlik kapasitesi 5 iniş-5 kalkış olmak üzere toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:17
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