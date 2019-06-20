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THY'de seçim yoğunluğu

Türk Hava Yolları, 23 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı

20 Haziran 2019 Perşembe 12:40
THY'de seçim yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul’da yüzde 87,4 doluluk ile uçtuklarını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, söz konusu seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul’da operasyonların, hareket merkezi İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürdürüldüğü, 20, 21, 22 ve 23 Haziran'da İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4 bin 939 seferde 738 bin 413 yolcu taşınacağı bildirildi.

Dört günlük sayılar incelendiğinde, İstanbul’a gelen 382 bin 22 yolcu sayısının, İstanbul’dan ayrılan 356 bin 391 yolcu sayısına göre fazla olmasının dikkati çektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Havalimanı’nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85’in üzerinde doluluk oranına ulaşan Türk Hava Yolları, seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87’nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte bin 978 kalkış, bin 992 varış seferi icra edecek. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:40
  1. 23 Haziran
  2. istanbul havalimanı
  3. seçim
  4. THY
  5. yolcu

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