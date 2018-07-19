0553 313 94 23

THY'nin ilk türbanlı pilotu eğitimlere başladı

Türkiye'nin yükselen markası Türk Hava Yolları (THY)'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, uçuş eğitimlerine başladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
THY'nin ilk türbanlı pilotu eğitimlere başladı

Türk Hava Yolları’nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş, eğitimlerine başladı.

THY tarihinde ilk kez başörtülü bir pilot adayının, eğitim sürecine dahil edilmesi dikkat çekti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan Fatma Durmuş, THY’nin yetiştirilmek üzere pilot adayı alım ilanına başvurdu ve kabul edildi.

THY’nin sözlü ve yazılı mülakatlarını geçen Durmuş, THY’nin eğitim sürecine girmeyi başardı.

THY’nin seçtiği 16 kişilik grupla birlikte eğitim almak için Isparta’da bulunan Er-Ah Havacılık Akademisi’nde teorik eğitimlere başlayan Fatma Durmuş, 14 aylık eğitimini başarıyla tamamlaması halinde Türk Hava Yolları kokpitindeki yerini alacak.

Böylece Durmuş, THY tarihinde ilk kez kokpite oturan başörtülü pilot olarak tarihe geçecek.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
  1. Isparta
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY
  4. türban

YORUM YAZ

  • eminemin9 dk önce
    ...Dinimizin gereği olan bir örtüye fransızcadan araklanmış kelimeyi kullanmak laikçi yasakçılardan çıktı. başörtüsünün adı başörtüsüdür.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzsüzlüğün böylesi! El sallayarak gittler
  1. Yüzsüzlüğün böylesi! El sallayarak..
  2. Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyım..
  3. Douglas Pereira dos Santos kimdir?..
  4. Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
  5. Balıkesir'de kan donduran cinayet!..
  6. Mega projeye 10 yıllık ‘sol’ takoz
  7. Taş, sopa, bıçak, av tüfeği... Allah..
  8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
  9. Gazze Nazi kampına dönüyor
  10. Japonya'dan İran kararı! Durduruluyor
  11. MİT TIR'ları davasında önemli gelişme
  12. FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor
  13. Tüm dünya bizi konuşacak! Resmen..
  14. THY'de ilk türbanlı pilot
  15. OHAL bitene kadar sakalını uzatacaktı…..
  16. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
  17. Filistin Dostluk Derneği’nden..
  18. Her taşın altından Seyfi Dede ve onun..
  19. Yatağan'da kömür bant sistemi çöktü:..
  20. MEB 2018 liselere yerleştirme..
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!