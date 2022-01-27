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Biyografi THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir?
Biyografi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir?

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi. Peki, Ahmet Bolat kim?

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:24:00 -
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir?

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı’nın yerine göreve Ahmet Bolat getirildi. Peki, Ahmet Bolat kimdir?

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir?

Ahmet Bolat 1959 yılında Konya'da dünyaya geldi. Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başladı. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev aldı.

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