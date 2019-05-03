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THY, yolcularını İstanbul Havalimanı’nda modern sanat ile buluşturdu

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu eserleri, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı’ndaki CİP Lounge salonunda sergilenmeye başlandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:38
THY, yolcularını İstanbul Havalimanı’nda modern sanat ile buluşturdu

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu eserleri, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı’ndaki CİP Lounge salonunda sergilenmeye başlandı.


THY ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla önemli iş birliğine imza attı. Bu kapsamda İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki, THY’nin İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki CİP Lounge olarak adlandırılan özel yolcu salonunda seyahat eden yolcuların beğenisine sunuldu. Proje kapsamında 16 sanatçının toplam 38 yapıtı, İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergilenmeye başlandı.



Sergi yolculardan yoğun ilgi gördü


130 metrekarelik alana kurulu ‘İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’ isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getirdi. Özel yolcu salonunda sergilenen eserlere yolcuların ilgisi de yoğun oldu. Seyahat etmek üzere havalimanına gelen yolcular, eserleri yakından inceleme imkanı buldu.


İstanbul Havalimanı’nda yolcuların beğenisine sunulan sergide, 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergileneceği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da yolcularla buluşuyor. Seçkide Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neşe Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan ve Fahrelnissa Zeid’in birbirinden değerli yapıtı bulunuyor.


Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliğinde koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:38
  1. sergi
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