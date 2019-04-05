THY uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapıyor THY'nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na boş uçakları inmeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY)’nin Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç"ü başladı. Gece 03.00’da başlayan taşınmaya uçaklar da dahil oldu. Taşınma planı kapsamında THY’nin filosunda bulunan uçakların yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na gelmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklar yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı’na geliyor. Yolcusuz şekilde gelen uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcusunu alarak tekrar hareket edecek.

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