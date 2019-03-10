THY uçağının ABD'de türbülansa girmesi Türk Hava Yolları'na ait uçağın, New York Havalimanı'nda, meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu yaralanan 28 yolcudan 18'i taburcu edildi, 10 kişinin ise kontrolleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın, New York Havalimanı'nda, meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu yaralanan 28 yolcudan 18'inin taburcu edildiği, 10 kişinin ise kontrollerinin devam ettiği bildirildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK 01 sefer sayılı İstanbul-New York seferini yapan uçakta öngörülemeyen olumsuz hava koşulları (türbülans) nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personelinin hafif şekilde yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Hastaneye sevk edilen 28 yolcumuzdan 18'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 10 yolcumuzun kontrolleri ise devam etmektedir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.







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