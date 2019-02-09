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"THY Science Expo" 2 Mayıs'ta başlayacak

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen etkinlik kapsamında, "Endüstri 4.0" ana temasıyla yapılacak proje yarışmasında dereceye girenlere toplam 111 bin lira para ödülü verilecek- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:- "Etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları ile bilimi sokağa indiriyor, çocukların ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyoruz. THY Science Expo'da bu yıl, 120 atölye alanında, 100 bin atölye çalışması hedefliyoruz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:23
"THY Science Expo" 2 Mayıs'ta başlayacak

BURSA (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen, Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda bu sene 8'incisi 2-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "THY Science Expo 2019" kapsamında düzenlenen proje yarışması için başvuru süreci başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenecek THY Science Expo 2019 proje yarışmasının ana teması "Endüstri 4.0" olarak belirlendi.

"Çocuk Mucitler", "Genç Mucitler", "Usta Mucitler", "İnsansız Hava Araçları", "Drone", "Autodesk 3B Tasarım Mühendislik" ve "Ortaokul Model Planör" kategorilerindeki yarışmada dereceye girenlere toplam 111 bin lira para ödülü verilecek.

Proje yarışmasında "Çocuk Mucitler", "Genç Mucitler" ve "Usta Mucitler" kategorilerinde finale kalan tüm projeler ayrıca 500 lira mansiyon ödülü kazanacak. Yarışmada finale kalan 50 proje, etkinlik süresince sergilenecek.

Başvurular, "www.sciencexpo.org" internet adresinden 12 Nisan'a kadar yapılabilecek.

- "Hedef, 100 bin atölye çalışması"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "THY Science Expo"nun Bursa'nın önemli marka etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir yanından bilim tutkunlarının bir araya geleceği etkinliğin içeriğinin her yıl geliştiğine ve zenginleştiğine dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları ile bilimi sokağa indiriyor, çocukların ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyoruz. THY Science Expo'da bu yıl, 120 atölye alanında, 100 bin atölye çalışması hedefliyoruz. Atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileri de festivale renk katacak. Etkinlik, atölye çalışmaları ve proje yarışmaları ile katma değeri yüksek, yerli ve milli teknolojiye fikir vermesi, bilgi ve beceriyle donanmış, bugünün teknolojisine hakim bireylerin yetişmesi adına önem arz ediyor."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:23
  1. Bursa
  2. THY Science Expo 2019

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