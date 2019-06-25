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THY, Port Harcourt'a sefer başlattı

25 Haziran 2019 Salı 15:45
THY, Port Harcourt'a sefer başlattı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Nijerya'nın Port Harcourt şehrini Afrika'da 56. destinasyon olarak uçuş ağına ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, seferler, İstanbul-Port Harcourt-İstanbul olmak üzere haftada dört gün karşılıklı icra edilecek.

Nijerya'da Lagos, Kano ve Abuja şehirlerinin ardından Port Harcourt ile dünya çapındaki uçuş ağını 311 destinasyona çıkaran THY, Afrika Kıtası'nda en fazla noktaya uçan hava yolu olarak liderliğini sürdürüyor.

THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, hat açılışı sebebiyle Uluslararası Port Harcourt Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, şu değerlendirmede bulundu:

"Seferlerimizin başlamasıyla birlikte Türk Hava Yollarının Afrika'da büyüme misyonuna yeni bir nokta daha ekledik. Nijerya'daki dördüncü uçuş noktamız olan Port Harcourt ile kültürler arası köprü olma görevimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yolcularımıza Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla seyahat deneyimi sunmaktan ve Port Harcourt'u uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz."


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:45
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  2. sefer
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