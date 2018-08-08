THY personel alımları 2018 | THY pilot alım başvuruları

Dünyanın en büyük ve en kaliteli hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, 15 bin lira maaşla işe başlatmak üzere pilot arıyor. THY Uçuş Akademisinde yetiştirilerek ikinci pilot olarak işe başlatılacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kadınlara seslenerek “Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" açıklamasında bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.

THY kariyer iş ilan başvuruları 2018 THY personel alımları|

THY İKİNCİ PİLOT ADAY ADAYI ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,en az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,

01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek. TOEFL (IBT) : 75 (konuşma : min.20) IELTS (Akademik) : 6 (konuşma : min.6)

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Sağlık Şartı olarak ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1'’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak isteniyor.Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.

THY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ