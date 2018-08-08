0553 313 94 23

THY personel alımları 2018 | THY pilot alım başvuruları

Dünyanın en büyük ve en kaliteli hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, 15 bin lira maaşla işe başlatmak üzere pilot arıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kadınlara seslenerek “Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" açıklamasında bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
THY personel alımları 2018 | THY pilot alım başvuruları

Dünyanın en büyük ve en kaliteli hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, 15 bin lira maaşla işe başlatmak üzere pilot arıyor. THY Uçuş Akademisinde yetiştirilerek ikinci pilot olarak işe başlatılacak.  THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kadınlara seslenerek “Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" açıklamasında bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.

THY kariyer iş ilan başvuruları 2018 THY personel alımları|

THY İKİNCİ PİLOT ADAY ADAYI ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,en az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,

01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek. TOEFL (IBT) : 75 (konuşma : min.20) IELTS (Akademik) : 6 (konuşma : min.6)

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Sağlık Şartı olarak ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek 1'’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak isteniyor.Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.

THY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
  1. thy personel alımı
  2. thy pilot alımları
  3. son dakika thy alımları
  4. thy personel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor
    1. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
    2. Arefe günü duası nedir?
    3. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
    4. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
    5. ABD ile kritik görüşme başladı
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
    7. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    8. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
    9. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
    12. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
    13. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    14. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
    15. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
    16. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
    17. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
    18. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
    19. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
    20. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?