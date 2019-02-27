0553 313 94 23

THY, Pakistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı gerginliksonrasında hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
THY, Pakistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı gerginliksonrasında hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.


Türk Hava Yolları (THY), 27-28 Şubat tarihinde Pakistan’a yapılacak gidiş ve Pakistan’dan İstanbul’a yapılacak dönüş seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şu şekilde:


"27 Şubat; Tk 708 İstanbul-Karaçi seferi ile 28 Şubat’ta yapılması gereken Tk 709 Karaçi-İstanbul seferi (dönüşü 28 Şubat), Tk 710 İstanbul-İslamabad (27 Şubat), Tk 711 İslamabad-İstanbul (dönüşü 28 Şubat), Tk 714 İstanbul-Lahor (27 Şubat), Tk 715 Lahor-İstanbul (dönüşü 28 Şubat)."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçim öncesi son anket!
    1. Yerel seçim öncesi son anket!
    2. Söke Adliyesi’nden kan bağışı
    3. Türk Telekom, Nokia’nın yeni Bulut..
    4. Kıbrıs Gazisi, askeri törenle toprağa..
    5. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    6. 100 Yaş Evi üyeleri yabancı dil..
    7. PSA Grubu'nun 2018 yılı finansal..
    8. Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran..
    9. Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı..
    10. Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120..
    11. O örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    12. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    13. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    14. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    15. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    16. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    17. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    18. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    19. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor