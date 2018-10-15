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THY tarihi anları paylaştı! 7 Türk yıldızı eşlik etti

Türk Hava Yolları, "TEKNOFEST İstanbul" kapsamında Türk Yıldızları ve THY B777 uçağının festival alanı üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntüleriyle hazırladığı özel bir klip paylaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:39

İstanbul’da 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havalimanı yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST’te Türk Yıldızları, Türk Hava Yolları’na ait bir uçağa eşlik etmişti.

Boeing 777’ye 7 Türk Yıldızı eşlik etti

Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan gösteride Türk Hava Yolları’nın (THY)  Boeing 777 uçağına Türk Yıldızları 7 adet NF-5 200 jetiyle eşlik etti.

"Hiç uçmadığımız gibi uçtuk"

Türk Hava Yolları sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bu gösteriye ait nefes kesen görüntülerle hazırlanmış bir klip paylaştı. Paylaşımda, "Hiç uçmadığımız gibi uçtuk! Türk Yıldızları ile TENNOFEST İstanbul kapsamında gözyüzünde iz bıraktık." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:39
  1. thy
  2. Türk Hava Yolları
  3. Türk Yıldızları
  4. yeni havalimanı
  5. İstanbul

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