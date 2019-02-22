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THY kariyer iş ilan başvuruları 2019 THY personel alımları|

Türk Hava Yolları bünyesinde kariyer yapmak isteyen binlerce kişiye son dakika müjdesi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak 3 bine yakın personel alımı yapacaklarını söyledi. Peki THY alımları ne zaman? THY alım başvuru şartları nedir? THY alımları için nereye başvurulacak?

22 Şubat 2019 Cuma 20:45
THY kariyer iş ilan başvuruları 2019 THY personel alımları|

Türk Hava Yolları bünyesinde kariyer yapmak isteyen binlerce kişiye son dakika müjdesi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak 3 bine yakın personel alımı yapacaklarını söyledi. Peki THY alımları ne zaman? THY alım başvuru şartları nedir? THY alımları için nereye başvurulacak?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY bünyesinde yeni personel alınacağının müjdesini vererek,  "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THYolarak biz de 3 bine yakın personel alacağız" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı 120 bin personel alım başvuruları? İGA personel alımı

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:45
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YORUM YAZ

  • muhammedmuhammed18 gün önce
    lise mezunu giremiyor
  • AhmetyaşaAhmetyaşa1 ay önce
    Acilen ise ihtiyacım var bi zahmet yardımcı olsaniz

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