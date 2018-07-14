THY kariyer iş ilan başvuruları 2018 THY personel alımları!

Türk Hava Yolları bünyesinde kariyer yapmak isteyen binlerce kişiye son dakika müjdesi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak 3 bine yakın personel alımı yapacaklarını söyledi. Peki THY alımları ne zaman? THY alım başvuru şartları nedir? THY alımları için nereye başvurulacak?



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY bünyesinde yeni personel alınacağının müjdesini vererek, "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THYolarak biz de 3 bine yakın personel alacağız" diye konuştu.

Bilal Ekşi İstanbul yeni 3. Havalimanı'na THY'nin taşınma sürecinin 31 Ekim'de başlayacağını duyurarak, gece saat 02.00'de başlatılacak taşınma operasyonunun 800 tırla gerçekleştirileceğini kaydetti. Genel Müdür Ekşi, THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşunun yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yapmıştı.

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