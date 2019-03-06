75 milyon yolcu ve kargoyla zirveye uçtu, kârını iki buçuk kat artırdı

Mehmet Canıtatlı

Türk Hava Yolları (THY), 2018 yılındaki performansı ile dünya genelindeki yüksek kârlı havayolu şirketleri arasındaki konumunu korudu. THY olarak 2018 yılında esas faaliyet kârının 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılında net kârımızı 2,5 kat arttırarak, yılı 753 milyon dolar net kâr ile tamamladık” dedi.

İşte İlker Aycı’nın açıklamaları eşliğinde THY’nin 2018 yılı performansı:

-THY, 2018 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.

-Geçen yıl net kâr 2,5 kat artarak 753 milyon dolar net kâr elde edildi.

-Nakit oluşturma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr – EBITDAR) 2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 3,3 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları bu sonuçlarla 2018 yılında yüksek kârlı havayolları arasındaki konumunu korudu.

-Geçen yıl 75 milyon yolcu taşıyan THY’de, yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 5, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 9 arttı.

-2018 yılında toplam yolcu doluluk oranı 2,8 puanlık artış ile yüzde 81,9’a ulaştı.

Taşınma Nisan’da

İstanbul Havalimanında herkesin mutlu olmasına odaklandıklarına dikkat çeken taşınma sürecinde yüzde 10’luk kısmın gerçekleştiğini nisan ayı içerisinde gece yarısı 02.00 ile ertesi gün 14.00’e kadar büyük taşınmanın olacağını söyledi. Bu konuda tüm teknik çalışmaların en ince ayrıntısına kadar yapıldığını kaydetti.

Bin 100 rehber yolcu avında

8 bin kişinin istihdam edilmesi yönündeki hedeflerinin adım adım gerçekleştiğini dile getiren İlker Aycı, Yeni havalimanına ayak basar basmaz her yolcuya adım adım rehberlik edecek bin 100 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi. 3 bin 200 kişilik istihdamdan söz eden Aycı, "17 şirketin toplamında istihdam edeceğimiz personel sayısı 8 bini bulacak’’ bilgisini paylaştı.

2019 hedefleri

Yeni havalimanı ile birlikte yolcu taşıma kapasitesinin artacağına dikkat çeken Aycı, 2019 yılında THY’yi tercih edecek yolcu sayısını geçen yıla göre 5 milyon artırarak 80 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aycı, yıllık satış gelirinin de 14 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Turkish Cargo ile ilk 10’a girdi

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo’nun 124 ülkede müşterisi bulunduğunu kaydeden Aycı, “2018 yılında büyük bir başarı yakalayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,4 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde yüzde 25’lik artış ile 1,6 milyar dolara ulaştı. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

306 noktaya uçuş

Aycı, uçuş ağı ve büyüyen filosuyla THY’nin iştirakleri ile birlikte 60 bin kişinin üzerinde istihdam sağladığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile küresel bir havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştırmıştır. 2018 yılı içerisinde açılan hatları ile birlikte 124 ülkede, 49’u yurtiçi, 257’si yurtdışı olmak üzere toplam 306 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir."

Bu yıl 10 yeni hat daha

“En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 476 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filomuz 2018 yılsonu itibariyle 218’i dar gövde, 92’si geniş gövde ve 22’si kargo uçağı olmak üzere toplam 332 uçaktan oluşmaktadır. 2018 yılında 9 dış hat açtık. Bu yıl 10 yeni hat daha açacağız. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak temel hedefimiz yolcularımızın memnuniyetidir. Uçuş güvenliğinin yanı sıra sektördeki en iyi ikram ve ürün servisini sunmakla kalmayıp yeni trendler oluşturmak ve misafirlerine keyifli farklılıklar sunmak için yenilikçi uygulamalara devam edeceğiz.”