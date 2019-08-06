0553 313 94 23

THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini giydi

Türk Hava Yolları, uçuş ekipleri yeni üniformalarını giymeye başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:20
THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini giydi

Türk Hava Yolları, uçuş ekipleri yeni üniformalarını giymeye başladı. Ünlü modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı üniformaları, bugünden itibaren kullanılmaya başlandı. Yeni üniformaların dikim sürecinde 19 bin kişinin ölçüleri bire bir alındı.


Türk Hava Yolları uçuş ekipleri ünlü modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı üniformaları giymeye başladı. THY’nin yeni üniformaları ilk kez dün gece İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapan uçuş ekipleri giydi. Yeni üniformaları Milano merkezli modacı Ettore Bilotta tasarladı. Toplam 24 bin THY çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim sürecinde yoğun bir çalışma yürütüldü. Vakko tarafından yürütülen yeni üniformaların dikim sürecinde 19 bin kişinin ölçüleri bire bir alındı. 4 ay süren bu işlem boyunca kabin memuru ve pilotlara kolaylık sağlanması için havalimanın içinde özel bir alan oluşturulurken, pilot adaylarının eğitim gördükleri illere ölçüm amaçlı gidilerek kolaylık sağlandı. Teslimlerine 11 Mart’tan itibaren başlanan yeni tasarım üniforma ve tamamlayıcı ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tüm THY istasyonlarına dağıtımı sağlandı. THY, bu süreçte pilot ve kabin memurları için 28 bin 840 adet üniforma, 18 bin 819 adet şapka, 14 bin 420 dış yatı valizi dağıttı. THY yeni üniformaların kullanımına geçişini ise kademeli yapacak. İlk olarak İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapacak pilot, kabin memuru ve uçan şefleri ne yeni kıyafetlerle yapmaya başladı.


Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları beğendiğini, hem şık, hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Akar, THY ailesinin bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak" dedi.


Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, kabin amirlerinin ise kırmızı kıyafeti tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.


THY kabin amiri Emre Yeşildağ, yeni üniformaların tercihinden dolayı şirket yöneticilerine teşekkür etti. Dünyadaki havayolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çeken Yeşildağ, "Kullanım açısından da yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.


Kabin amiri Gamze Değer de giydikleri yeni üniformaların kendilerini çok iyi hissettirdiğini, kullanışlı olmaları nedeniyle içerisinde rahat ettiklerini belirtti.


Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok havayolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle kesinlikle farklı olacaklarını sözlerine ekledi.



Akış deseni benimsendi


Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’ya ait.


Koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan, İstanbul Boğazı’ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen "FLOW/AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı’nın kesişme noktası olan İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor.


THY’nin ABD’nin Los Angeles kentine gidecek tarifeli seferinin yapılacağı uçağa giden basın mensupları, kabin ekibinin yeni kıyafetlerini uçak içinde de görüntüledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:20
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyonuna etkisi olacak'
    1. 'Tütün ürünlerindeki fiyat..
    2. Siirt’te çayda bulunan kamyonet..
    3. Ödenek yok, proje durdu
    4. Terörle bağlantılı oldukları..
    5. Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
    6. Dini nikahlı eşini kendisini..
    7. Göz çevresine botoks yaptırdı,..
    8. Daday’da çıkan yangın büyümeden..
    9. Yıldırım orman yangınına yol açtı
    10. Cinayet zanlısı, çelik yelekle..
    11. Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile..
    12. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    13. Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da..
    14. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    15. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    16. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    17. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    18. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    19. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    20. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    21. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    22. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    23. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    24. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    25. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    26. Somali ordusu bir kasabayı..
    27. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    28. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    29. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    30. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'