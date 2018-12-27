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THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferler başlatıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:- "Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz"

27 Aralık 2018 Perşembe 10:12
THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferler başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.

Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz." bilgisini verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:12
  1. Bilal Ekşi
  2. istanbul havalimanı
  3. THY
  4. yeni sefer

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