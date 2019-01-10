0553 313 94 23

THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni noktalara uçacak

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, Moskova ve Kuveyt’e, yurt içinde ise Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'ye uçuş başlatıyor

10 Ocak 2019 Perşembe 11:45
THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni noktalara uçacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan sefer yaptığı nokta sayısını 18'e yükseltiyor.

İstanbul Havalimanı’ndan halihazırda Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer icra eden THY, bugün itibarıyla yurt içinde Diyarbakır ve Hatay'a, yurt dışında ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat'a sefer başlatıyor.

THY yarın ise yurt dışında Moskova ve Kuveyt'i, yurt içinde de Kayseri'yi uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını 18’e yükseltecek.

- Avrupa'da ilk sefer Paris'e

Avrupa'ya ikinci uçuş ise Almanya'nın Frankfurt kentine yapıldı.

İstanbul Havalimanı-Paris seferleri haftada 7 frekans karşılıklı olarak gerçekleştirilecek ve İstanbul çıkışlı bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Frankfurt uçuşlarının bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

İstanbul Havalimanı-Münih seferleri de haftada 5 frekans (salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul'dan Münih'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Tiflis seferlerinin açılışa özel bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 109 dolardan başlıyor.

THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a da İstanbul Havalimanı'ndan haftada karşılıklı 4 sefer (salı, perşembe, cumartesi, pazar) gerçekleştirecek. İstanbul'dan Aşkabat'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 209 dolardan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

- Yurt içine 3 yeni hat

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Diyarbakır'a bugün itibarıyla hafta 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı sefer gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı-Hatay seferleri ise haftada 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı olarak yapılacak.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri'ye de hafta karşılıklı 4 sefer gerçekleştirecek.

Yurt içinde biletler fiyatları tüm vergiler dahil tek yön için 59 liradan başlıyor.

Ayrıca günde 1 kez icra edilen İstanbul Havalimanı-Ankara seferleri 10 Ocak itibarıyla günde 2’ye yükseliyor.

- Moskova ve Kuveyt seferleri başlıyor

THY, İstanbul Havalimanı’ndan yarın Moskova ve Kuveyt'e uçuş başlatacak.

Haftada karşılıklı 5 seferin yapılacağı Moskova'nın bilet fiyatları İstanbul çıkışlı tüm vergiler dahil 129 dolardan başlıyor.

İstanbul Havalimanı-Kuveyt seferleri ise haftada 4 frekans (pazartesi, çarşamba, cuma, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul’dan Kuveyt’e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 344 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

- "Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı"

İstanbul'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine yapılan ilk uçuşta yer alan Mecit Yerlikaya, bir haftalık tatil için İstanbul'da olduğunu belirterek, "Bilinçli olarak alınmadı, şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Buraya gelişimiz kolay oldu. 35 dakikada geldik. Bilet fiyatları da uygun." diye konuştu.

Yolculardan Alexander Kirschniok anneannesiyle kız arkadaşını tanıştırmak için İstanbul'a geldiğini söyledi. Annesinin Türk olduğunu belirten Kirschniok, "Frankfurt'a dönüyorum. Havalimanı çok uzak ama çok güzel, beğendim. Taksiyle geldik buraya. Bilet fiyatları geç ayırmamıza rağmen uygun." dedi.

Kirschniok'un kız arkadaşı Amelia Stowers-Wah da İstanbul Havalimanı'nın modern bir havalimanı olduğunu ve beğendiğini kaydetti.































Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:45
  1. başlatmak
  2. THY
  3. uçuş
  4. yurt dışı
  5. yurt içi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu'da kış
    1. Doğu'da kış
    2. Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    3. HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim..
    5. Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye..
    6. Irak Terörle Mücadele Komutanı bayrak..
    7. Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim..
    8. Yabancı futbolculara yönelik "icra..
    9. Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    10. Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde..
    11. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun iptal..
    12. Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
    13. Seyyar sandık için başvurular 17..
    14. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    15. Afganistan'da Taliban saldırıları
    16. Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer..
    17. ‘Yetim Dostu Hastane’
    18. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    19. Denizli'de Süper Lig heyecanı
    20. Antalya, spor turizminde altın çağını..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi