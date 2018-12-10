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THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk uçuşunu yaptı

İlk tarifeli sefer, “TK 2048” numaralı “Airbus 320“ tipi uçakla yapıldı- Yolculardan Tuğba Çiçek:-"Kızım İstanbul Havalimanı'nı reklamlarda görmüş. Gelmek istedi. Ben de onun için getirdim”

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:17
THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk uçuşunu yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk tarifeli seferini başlattı.

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, terminal girişinde güvenlik kontrolünden geçti. Kontuarda bilet işlemlerini yaptıran yolcular, biniş kartlarını alarak, bagajını teslim etti.

Yolcular, daha sonra tarifeli uçağın kalkacağı körüğe doğru geçti.

Yolculardan Tuğba Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki kızı Nisa Havva ile havalimanına ilk kez geldiğini, uçuşun buradan düzenlenen ilk sefer olduğunu bilmediğini söyledi.

İlk uçuş nedeniyle biletlerini saklayacaklarını ifade eden Çiçek, "Bugün çocuğumla beraber uçacağız. Kızım İstanbul Havalimanı’nı reklamlarda görmüş. Gelmek istedi. Ben de onun için getirdim." diye konuştu.

Kırklareli’den gelen yolculardan İsmail Özdemir ise belediyede itfaiye memurluğu için iş başvurusunda bulunmak amacıyla Trabzon’a gittiği belirtti.

Özdemir, Trabzon’a ilk sefer olduğunu bilmediğini dile getirerek, “Havalimanını beğendim, bir hayli güzel." dedi.

- Adana'ya da ilk sefer yapılacak

THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a “TK 2048” numaralı ilk tarifeli seferini “Airbus 320“ tipi uçakla icra etti.

Haftanın her günü karşılıklı yapılacak güzergahın ilk seferinde uçakların dolu olduğu bildirildi.

THY’nin Trabzon seferinin dışında bugün saat 18.30’da İstanbul Havalimanı’ndan Adana’ya ilk tarifeli seferi de başlatacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:17
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