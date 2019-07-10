0553 313 94 23

THY, ikinci Dreamliner uçağı İstanbul’da

Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi rüya uçak olarak anılan B787-9 Dreamliner tipi uçaklarından ikincisini teslim aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:49
THY, ikinci Dreamliner uçağı İstanbul’da

Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi rüya uçak olarak anılan B787-9 Dreamliner tipi uçaklarından ikincisini teslim aldı.


Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran’da filosuna katmıştı. Siparişler kapsamında THY, ABD’li uçak üreticisi Boeing’den aynı tipteki ikinci uçağını da bugün teslim aldı. THY’nin en yeni uçağı saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na teker koydu. TC-LLB kuyruk tescilli uçak havalimanındaki son işlemlerinin yapılması sonrasında önümüzdeki günlerde tarifeli seferlerine başlayacak.


Türk Hava Yolları’nın özellikle uzun menzilli rotalarında sıklıkla kullanacağı uçağın 14 bin 140 kilometre menzili bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY, Ağustos ayının sonuna kadar çok kısa bir sürede Boeing 787-9 Dreamliner tipi 4 uçağı daha filosuna dahil edecek. THY bu tipteki uçak siparişlerinin tamamını ise 2023 yılına kadar filoya katmaya devam edecek.


THY’nin iki hafta önce filosuna dahil olan ilk uçağı ise 2017 yılında PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün anısına şehidin memleketi ’Maçka’ ismini vermişti. Uçak ilk seferini de bu kapsamda Trabzon’a gerçekleştirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun olarak yeniden yapılacak
    1. Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun..
    2. Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit..
    3. Divan kurulu başkanları Trabzon'da..
    4. Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü..
    5. Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle!..
    6. Tokat 15 Temmuz törenlerine..
    7. Lübnan liderlerinden ABD'nin..
    8. Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım..
    9. Kayıp üniversiteli gencin cesedi..
    10. Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına..
    11. Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına..
    12. Devrilen otomobildekileri emniyet..
    13. Zajc: "Bu sezon bambaşka bir..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını..
    16. 'S-400'ler Erdoğan'ın diplomatik..
    17. Antalya'da tüfekle vurulan köpek..
    18. NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale..
    19. Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve..
    20. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri..
    21. Estonya'dan, "Tallinn'in alınmasını..
    22. Twitter'dan devrim gibi karar! Dini..
    23. Halk Su projesinde hedef yıl sonu
    24. Manisa’da ot yangını palet fabrikasını..
    25. Dalaman yangını büyüyor
    26. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    27. Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit..
    28. İBB saat verip uyardı! Havaya dikkat!
    29. TBMM Genel Kurulu
    30. Kuzey Çevreyolunda çalışmalar sürüyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"