Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımızda yer edinen PCR testi zorunluluğuna ilişkin son dönemde önemli kararlar alındı. Seyahat yapacak olanlar ise uçuş öncesi PCR testi yaptırmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

THY iç hat uçuşlar PCR testi kalktı mı?

12 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından uçuşlarda PCR zorunluluğunun devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" denildi.