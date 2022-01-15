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Korona Virüs THY iç hat uçuşlar PCR testi kalktı mı?
Korona Virüs

THY iç hat uçuşlar PCR testi kalktı mı?

İç hat uçuşları PCR zorunlu mu? 12 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yalnızca semptom gösterenlere PCR testi uygulanacağını duyurdu. Uçak ile seyahat edenlerden şimdiye kadar talep edilen PCR testi uygulamasının sürüp sürmeyeceği ise merak konusu. Konu hakkında THY’den açıklama geldi. Peki, iç hat uçuşlarında PCR zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 13:17:00 -
THY iç hat uçuşlar PCR testi kalktı mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımızda yer edinen PCR testi zorunluluğuna ilişkin son dönemde önemli kararlar alındı. Seyahat yapacak olanlar ise uçuş öncesi PCR testi yaptırmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

THY iç hat uçuşlar PCR testi kalktı mı?

12 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından uçuşlarda PCR zorunluluğunun devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" denildi.

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