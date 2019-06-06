THY Hartum seferini iptal etti Türk Hava Yolları (THY), Sudan’daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugün de gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Sudan’daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugün de gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in devrilmesinden sonra Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi ele aldığı Sudan’da yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları bugün de Sudan’a yapacağı seferi iptal etti.

THY, Sudan’da darbe sonrası yaşanan iç karışıklık nedeniyle dün de uçuş iptal edilmişti.

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