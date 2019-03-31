THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuya hizmet verdi
Türk Hava Yolları (THY)Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik." dedi.31 Mart 2019 Pazar 18:24
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.
Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı'' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik. 6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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