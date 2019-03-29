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THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe: 104

THY Euroleague’in 29.

29 Mart 2019 Cuma 00:59
THY Euroleague: Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe: 104

THY Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano’yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezon liderliğini garantiledi.



Salon: Mediolanum Forum


Hakemler: Bırys Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx


Olimpia Milano: Mike Hames xx 8, Vladimir Micov xxx 15, Fontecchio x, Tarczewski xx 7, Nedovic x 3, Kuzminkas xx 4, Nunnally xxxx 26, Burns x, Brooks xx 7, Curtis Jerrells xxx 20


Başantrenör: Simone Pianigiani


Fenerbahçe: Green xx 12, Melli xx 6, Melih xx 10, Kalinic xxxx 22, Guduric xx 9, Sinan xx 6, Ali Muhammed xxxx 23, Ahmet x 4, Datome xxx 12


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot:68-73 (Fenerbahçe lehine)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 00:59
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