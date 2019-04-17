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THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 - Barcelona Lassa: 68

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 75-68’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 21:54
THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 - Barcelona Lassa: 68

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 75-68’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.


Mücadeleye hücumda hızlı başlayan Anadolu Efes, Moerman, Simon ve Micic’in dış atışlardaki etkinliği ile skoru 15-4 yaptı. Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan Efes, Anderson ve Micic’in basketleriyle periyodu 26-15 önde tamamladı.


İkinci periyotta Barcelona hücumda toparlandı ve farkı azalttı. İspanyol ekibi Hanga, Claver ve Pangos’un üst üste sayılarıyla 11-2 seri yaptı ve farkı 2’ye indirdi (28-26). Karşılıklı sayılarla geçilen son bölümde rakibinin öne geçmesini izin vermeyen lacivert-beyazlılar devreye 40-36 üstün girdi.


Üçüncü periyodun başında iki takımda sayı bulmakta zorlandı. Moerman ve Micic ile basketler bulan Anadolu Efes, farkı 6’ya yükseltti (50-44). Dunston savunmada ve hücumda etkili ile olan Efes, 9 sayıya çıkardı ve periyodu 58-49’luk skorla önde tamamladı.


Son periyoda Larkin üst üste bulduğu 3’lüklerle başlayan Anadolu Efes farkı 11’e çıkardı (64-53). Farkın kapanmasına ve rakibin geri dönmesine izin vermeyen Efes parkeden 75-68’lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.


Karşılaşmanın en skoreri Efes’de 21 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Barca’da ise Ante Tomic 14 sayı ile takımını sırtladı. Serinin ikinci maçı 19 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.



Ekrem İmamoğlu maçı takip etti


Karşılaşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, NBA’de Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, eski basketbolcu Mehmet Okur da takip etti.



Eski oyunculara forma verildi


Öte yandan Cedi Osman ve Mehmet Okur’a ile Barcelona’da forma giyen eski Anadolu Efesli oyuncu Thomas Heurtel’e, Efes’in Euroleague’deki 400. maçına özel yapılan formalardan hediye edildi.



Sinan Erdem kapalı gişe


Öte yandan lacivert-beyazlılar, maç oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nu doldurdu. Müsabaka boyunca yerinde durmayan taraftarlar, tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Sasa Pukl xx, Robert Lottermoser xx, Elias Koromilas xx


Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 12, Rodrigue Beaubois xx 2, Doğuş Balbay x, Adrien Moerman xxx 12, Tibor Pleiss xx 9, Vasilije Micic xxxx 21, James Anderson xx 5, Bryant Dunston xx 11, Kronoslav Simon xx 3


Başantrenör: Ergin Ataman


Barcelona: Kevin Pangos xx 12, Chris Singleton xx 5, Adam Hanga xx 7, Jaka Blazic x 4, Rolands Smits xx 9, Thomas Heurtel xx 12, Pierre Oriola x, Kuric x, Claver xx 5, Ante Tomic xxx 14


Başantrenör: Svetislav Pesic


1. Periyot: 26-15 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 40-36 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 58-49 (Anadolu Efes lehine)

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 21:54
  1. doğa

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