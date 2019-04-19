0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 - Barcelona Lassa: 74

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ikinci maçında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 74-72 yenildi ve seri 1-1 geldi.

19 Nisan 2019 Cuma 22:15
THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 - Barcelona Lassa: 74

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ikinci maçında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 74-72 yenildi ve seri 1-1 geldi. Serinin 3. müsabakası 24 Nisan Çarşamba günü İspanya’da oynanacak.


Mücadeleye Barcelona 4-0 seri ile başlarken, Anadolu Efes ise Simon ve Anderson’u üst üste basketleri ile karşılık verdi ve 7-4 öne geçti. Periyodun geri kalanında hücumda sayı bulmakta zorlanan Efes, savunmada da Singelton ve Hanga’nın sayılarına engel olamayınca 19-16 geride tamamladı.


İkinci periyoda etkili başlayan Barcelona, Ribas ve Pangos’un basketleri ile farkı 8’e çıkardı (16-24). Daha sonra Pleiss ile pota altından, Micic ile de dış atışlardan sayı bulan Anadolu Efes, periyodun bitimine 3 dakika 24 saniye kala eşitliği yakaladı (30-30). Son bölümde Heurtel ile etkili olan İspanyol temsilcisi devreye 38-34 önde girdi.


Üçüncü periyodun başında Tomis ve Hanga’nın basketlerine karşılık Larkin ve Simon’un sayılarıyla ile karşılık veren Efes, skorda üstünlüğü ele geçirdi (46-45). Taraftarının da desteğini arkasında alan Efes, Simon ve Larkin’in üst üste 3’lükleri ile farkı 5’e çıkardı (52-47).


Çekişmeli geçen son periyotta üstünlüğü ele geçiremeyen Anadolu Efes, Barcelona’ya 74-72 yenildi ve seride durum 1-1 geldi. Müsabakanın en skoreri Efes’de 18 sayı ile oynayan Larkin olurken, Barca’da ise Hanga 17 sayı ile takımına katkı verdi.



3. maç 24 Nisan Çarşamba günü İspanya’da


İki takım arasında oynanan seri İspanya’ya taşındı. Serinin 3. müsabakası 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de Palau Blaugrana’da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four’a adını yazdıracak.



Sinan Erdem kapalı gişe


Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda boş yer bırakmadı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, Efes’in bu önemli maçında takımını yalnız bırakmadı ve maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Boris Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx, Mehdi Difallah xx


Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 18, Rodrigue Beaubois x, Doğuş Balbay x, Adrien Moerman xx 11, Tibor Pleiss xx 4, Vasilije Micicx xxx 15, James Anderson x 2, Bryant Dunston xx 8, Krunoslav Simon xxx 14


Başantrenör: Ergin Ataman


Barcelona: Kevin Pangos xx 6, Pau Ribas xx 6, Chris Singleton xx 8, Adam Hanga xxx 17, Jaka Blazic x 2, Rolands Smits x 3, Thomas Heurtel xxx 12, Pierre Oriola x 2, Kuric xx, Claver xx 5, Ante Tomic xxx 13


Başantrenör: Svetislav Pesic


1. Periyot: 16-19 (Barcelona lehine)


Devre: 34-38 (Barcelona lehine)


3. Periyot: 59-62 (Barcelona lehine)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. “Topraklarımız komşu ülkelere yönelik..
    3. 6 ülke tehlike altında! İran’da son 40..
    4. Ergin Ataman: “Saha avantajını..
    5. Maçın ardından
    6. Şuhut’ta Berat Kandili idrak edildi
    7. Alanya semalarında dünya şampiyonası
    8. AK Parti'den flaş 'İstanbul'..
    9. İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60..
    10. İzmir’de sahte içki operasyonu
    11. Svetislav Pesic: “Play-off’larda..
    12. Libyalılar Hafter’in saldırısına karşı..
    13. İstanbullular Berat Kandili'nde..
    14. Kasımpaşaspor - Bursaspor maçı..
    15. Almanya'da Berat Kandili
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Kur'an ile alay eden festivale sert..
    18. Kandilde camiler ve Hazreti Mevlana..
    19. Antalya’da bahçıvanın acı ölümü
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    22. Başkan Arı, kandil simidi ve şerbeti..
    23. Nijerya'da etnik çatışma: 22 ölü, 10..
    24. "(Fener Ol) kampanyasının benimsenmesi..
    25. Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dev maraton İznik Ultra’da başladı
    29. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    30. Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi