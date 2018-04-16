Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY en iyi hava yolları seçildi!

Türk Hava Yolları, Tunus'da düzenlenen "Altın Seyahat Turizm Ödülleri" kapsamında ''en iyi yabancı hava yolu'' seçildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:20
THY en iyi hava yolları seçildi!

Tunus basınında yer alan haberlere göre, seyahat acentesi tarafından 12'ncisi gerçekleştirilen "Altın Seyahat Turizm Ödülleri" hafta sonu düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

12 FARKLI DALDA ÖDÜL VERİLDİ

"En iyi otel, en iyi seyahat sitesi, en iyi restoran" gibi 12 farklı dalda verilen ödüllerde, THY'nin Tunusluların oylarıyla "yılın en iyi yabancı hava yolu şirketi" ödülünü kazandığı aktarıldı.
Törende Türk Hava Yolları adına ödülü THY Tunus Genel Müdürü Okan Uluocak'ın aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:20
  1. thy
  2. tunus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin 'Erbakan ve Çiller'in fotoğrafını klozetlere koyun' diyen!
    1. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    2. Timsah çalışmalara hemen başladı
    3. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    4. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    5. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    6. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    7. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    8. Terör örgütüne büyük darbe
    9. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    10. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    11. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    12. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    13. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    14. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    15. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    16. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    17. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    18. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    19. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    20. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?