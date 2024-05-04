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Ekonomi THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı... THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı
Ekonomi

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı... THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:51:00 - 2024-05-04 18:00:51
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı... THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekilişi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kapsamında İstanbul'da ev sahibi olacaklara 1+1, 2+1, 3+1 daire tipi sunuluyor. Kura çekimi ardından belirlenen hak sahiplerinin isimleri kura.emlakkonut.com.tr üzerinden paylaşılacak. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları…

THY Emlak Konut Arnavutköy sonuçları 4 Mayıs 2024 noter huzurunda yapılan kurayla belli oldu. THY Emlak Konut Arnavutköy YEnişehir Evleri Kura sonuçları ile birlikte hak sahiplerini buldu.

En düşük 3 milyon 370 bin TL'den başlayan Yenişehir Evleri, 7 milyon 700 bin TL'ye kadar sahiplendirilecek. En küçük daire net 37,97 metrekare olurken, en büyük dairenin metrekaresi 84,42 olacak. 2025'in Mayıs ayında teslim edilmesi beklenen ilk etapta ise 3 bin konutluk teslimin, THY personeline yapılacağı aktarıldı. Toplam 12 bin 897 adetlik bağımsız bölümden kalan kısımların ise tamamlandıkça teslim edilmesi planlanıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy Kura Sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy Kura çekimi sonuçları.

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Emlak Konut GYO A.Ş adresinden yapılan açıklamada; "Şirketimiz ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi Saat 10.00’da noter huzurunda Şirketimiz sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek." denildi.

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

 

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