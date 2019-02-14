0553 313 94 23

THY bilet al THY bilet fiyatları sorgula

Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, yolcu doluluk oranının yüzde 82'ye ulaştığı bildirildi. THY 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. Peki THY bilet nasıl alınır? THY bilet fiyatları sorgula.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:16
THY bilet al THY bilet fiyatları sorgula

Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, yolcu doluluk oranının yüzde 82'ye ulaştığı bildirildi. THY 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. Peki THY bilet nasıl alınır? THY bilet fiyatları sorgula.

THY 2019 yılının ilk trafik sonuçlarını açıkladı

Yıla başarılı bir performansla başlayan bayrak taşıyıcı havayolu, Ocak ayı doluluk oranını %79,5 olarak kaydetti. 2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayı %79,5’lik doluluk oranı ile tamamladı. 2018 yılı Ocak ayının pozitif baz etkisine rağmen ücretli yolcu kilometredeki artış, Türk Hava Yolları için talep ortamının 2019 yılında da pozitif bantta kalacağının önemli bir göstergesi oldu.

Haftada 5 frekans olarak icra edilen Kinşasa seferlerimiz 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır.

THY bilet satın almak için tıklayınız

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:16
  1. THY bilet al
  2. THY bilet fiyatları sorgula
  3. thy rezervasyon
  4. thy bilet değiştirme
  5. thy iletişim
  6. thy bilet rezervasyonu nasıl yapılır
  7. uçak bileti
  8. thy kampanya
  9. pegasus bilet sorgulama
  10. thy online tarife

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'de istifa şoku! Tüm yönetim bıraktı
    1. İYİ Parti'de istifa şoku! Tüm yönetim..
    2. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı..
    3. Milletvekili Erol, "Tunceli’yi bir..
    4. 'Proje meyve' para getirebilir ama,..
    5. "Koalisyonlar ortamına Türkiye'yi..
    6. Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi..
    7. Özel günde özel bir etkinlik
    8. Eğirdir’de Sağlıklı Yaşam Etkinliği
    9. Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası..
    10. Yıkım riski olan binada oturmaya devam..
    11. Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi
    12. Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı..
    13. İran Devrim Muhafızları Komutanı:..
    14. Valiye yazdığı mektup hayatını..
    15. Bu okulda eğitim görenler iş sahibi..
    16. Yakın Savunma Eğitim Modülü onaylandı
    17. Dinar’a üç boyutlu yeni parke
    18. Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı
    19. 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü..
    20. Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı..
    21. Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu
    22. Başkan Şahin: “Sosyal gelişim..
    23. Van’da hafriyat kamyonlarına sıkı takip
    24. Başkent’in göbeğinde sıcak anlar
    25. Başkan Bozkurt kar savurma makinesi..
    26. Kayserispor U-21 çıkış arıyor
    27. Dolandırıcıların oyununu E-Devlet..
    28. İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı..
    29. Şehitkamil’deki hizmetler STK..
    30. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid..
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı