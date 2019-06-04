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THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı:- "Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek. 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir"- (THY'nin ilk çeyrekteki zararına ilişkin) Uzun yıllardaki periyotlara baktığınız zaman ilk çeyreklerin hep mevsimsellik etkilerinin en fazla görüldüğü ve kaybın en fazla olduğu çeyrek olarak kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu yıl ki kaybımız 2017 ve diğer yıllarla çok benzer. Bu anlamda ekstra bir kayıp da yok"

04 Haziran 2019 Salı 11:41
THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek. 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir." dedi.

Aycı, THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra havalimanında görevli muhabirlere açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı tatilinde THY'nin yapacağı seferler hakkında bilgi veren Aycı, "Türk Hava Yolları Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek. 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir. 2 Haziran itibarıyla bu havalimanındaki 7. haftamızda bir gurur daha yaşadık. 501 kalkış yaparak buranın kalkış rekorunu gerçekleştirmiş olduk. Dün yüzde 85 dolulukla seferlerimizi icra ettik." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonunu 45 saat yerine 32 saatte tamamladıklarını hatırlatan Aycı, 13 saat daha erken bitirdikleri operasyonu çok başarılı, kazasız, belasız ve hasarsız bir şekilde gerçekleştirdiklerinin söyledi.

Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda çok hızlı bir şekilde operasyonlarına başladıklarını dile getiren Aycı, "O tarihten itibaren kademe kademe uçuş sayımızı arttırarak burada tam kapasiteye ulaşmıştık. 7 hafta içinde geldiğimiz nokta özellikle zamanında kalkış performansımızı yüzde 90'ların üzerine taşımayı başardık. Dün burada güneyli (rüzgar) operasyon var. Atatürk Havalimanı'nı size hatırlatırım, güneyli operasyon olduğunda yüzde 50-60'larda seyrederdi zamanında kalkış performansımız. İstanbul'da dün güneyli operasyon olmasına rağmen yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla seferlerimizi icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aycı, başta havalimanı işletmecisi İGA olmak üzere zamanında kalkışta emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Yolculara elektronik cihaz ve kıymetli eşya uyarısı

Yolcuları elektronik cihazları başta olmak üzere kıymetleri eşyalarını bavullarında taşımamaları konusunda uyaran Aycı, "Kıymetli eşyaların taşınma yöntemleri bellidir. Şirketimizle irtibat kurarak daha farklı yöntemlerle normal valizlerine koymadan taşımalarını rica ediyorum. Elektronik ve ziynet eşyalarına çok dikkat etmelerini rica ediyorum." dedi.

Aycı, operasyonel açıdan bu yıl en yoğun günlerini 1, 2 ve 3 Haziran'da yaşadıklarına dikkati çekerek, yolcularının bayram dönüşlerini de büyük bir heyecanla beklediklerini vurguladı.

Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelen ve uçuşlarını durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçakların son durumuna da değinen Aycı, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kevin G. McAllister'in geçen günlerde bu konuya ilişkin kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Yaptıkları görüşme hakkında bilgi veren Aycı, şöyle devam etti:

"Cuma günü yaptığımız o görüşmede bu konuyu enine boyuna tüm ekibimizle birlikte tartıştık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte THY'nin bu anlamdaki kayıplarını, çektiği sıkıntıları paylaştık. Bu dünyadaki bütün Max sahibi olan şirketlerin ortak sorunu. Onlar da bu sürecin bir an önce açıklığa kavuşturulup, uçakların uçurulabilmesi hususunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Onların bize söylediği ve benim edindiğim izlenim kesin olmayan bir bilgi olmakla birlikte ağustos ayına kadar uçakları havalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar.

İlgili otoritelerden onay almadan bu uçakları uçurmamız mümkün değildir. Ama bu süre içerisinde özellikle nisan ayında kapasite kesmiştik. Uçuş sayısında azalmalar olmuştu. Çünkü taşınmanın getirdiği kapasite sınırlandırmasından dolayı adım adım artmıştık. Tabii ondan sonra gelen ramazan ayıyla birlikte bir miktar yoğunluklar vardı. Bu anlamıyla MAX'lerin sıkıntısını iyi yönettik ama bayram sonrası gelecek olan yaz yoğunluklarının devam etme sürecinde özellikle haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz ayında meydana gelecek olan süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz bir an önce bu sürecin tamamlanması. Kayıplarımızın telafisi noktasında da iki taraf da çok iyi niyetli olarak ve çok boyutlu görüşmeler çerçevesinde bunu yürütüyoruz, çok sık görüşüyoruz."

- "Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı"

THY filosuna ilk kez haziran ayı sonunda dahil olmaya başlayacak geniş gövdeli uçak sınıfındaki Boeing 787 Dreamliner uçakların şirkete büyük avantaj sağlayacağını da kaydeden Aycı, "Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı. Bu anlamıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Haziranda filomuza katılacak olan bu yeni geniş gövdeli uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu yolcularımızla tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Aycı, THY'nin yeni kreasyon kabin kıyafetlerinin de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacağı bilgisini paylaştı.

- "Sene sonu bilançosu çıktığında THY'nin alışılan başarısını göreceğiz"

THY'nin 2019 yılı birinci çeyrek performansını da değerlendiren İlker Aycı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Uzun yıllardaki periyotlara baktığınız zaman ilk çeyreklerin hep mevsimsellik etkilerinin en fazla görüldüğü ve kaybın en fazla olduğu çeyrek olarak kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu yılki kaybımız 2017 ve diğer yıllarla çok benzer. Bu anlamda ekstra bir kayıp da yok. Genel olarak dövizdeki kur hareketlerinin bir miktar bilançomuzda etkisi var. Ama özellikle uzun dönemli baktığınızda bunlar birbirini dengelediği için uzun dönemli bilançolarda çok daha iyi olacağınızı biliyorsunuz. Sene sonu bilançosu çıktığında da THY'nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz. Üçüncü çeyrek performansına zaten bu yansıyacak. Önümüzde ileri rezervasyonlara baktığınızda zaten net olarak görüyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:41
  1. bayram
  2. İlker Aycı
  3. tatil
  4. THY

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