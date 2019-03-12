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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.

IHAAW183740-GEN/12-03-2019- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.

12 Mart 2019 Salı 18:46
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.

IHAAW183740-GEN/12-03-2019- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.12.03.2019 18:37:40TSINNNN

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:46
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