THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.
IHAAW183740-GEN/12-03-2019- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.12 Mart 2019 Salı 18:46
IHAAW183740-GEN/12-03-2019- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: “Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur” dedi.12.03.2019 18:37:40TSINNNN
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