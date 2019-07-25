THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı
9 Dreamliner” tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
9 Dreamliner” tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
Türk Hava Yolları filosuna katmaya başladığı “B787-9 Dreamliner’ın montaj ve boyama çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi. Türk Hava Yolları’nın şu ana kadar filosuna 3 adet B787-9 Dreamliner katılırken, yıl sonuna kadar bu rakam 6 olacak.
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