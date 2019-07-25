THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük 2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.

2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.

Türkiye-Azerbaycan hattına yoğun ilgi Türk Hava Yolları yöneticilerini memnun etti.2018 yılında Türkiye- Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, 2019 yılının ilk altı ayında ise 236 bin 100 yolcu taşıdı. Azerbaycan hükumetinin 1 Eylül 2019 itibarı ile Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracağını açıklamasının Türk Hava Yolları’nın Azerbaycan uçuşlarına olumlu anlamda yansıyacağı düşünülüyor.

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