THY Avrupa Ligi'nde MVP, Anadolu Efes'ten Larkin Anadolu Efes'in ABD'li skoreri Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final üçüncü maçlarının en değerli oyuncusu oldu



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final üçüncü maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 102-68 yenerek seride 2-1 öne geçtiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, play-off üçüncü maçlarında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 23 dakika 43 saniye süre alan Larkin, 30 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu, iki sayılık atışlarda 5'te 5, üç sayılık atışlarda 7'de 6 isabetle oynadı.





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