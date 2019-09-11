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THY ağustosta yüzde 84,8 doluluğa ulaştı

THY'nin ağustos ayı doluluk oranı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına karşın yüzde 84,8 seviyesinde gerçekleşti- THY, yılın ilk 8 ayında ise yaklaşık 50 milyon yolcu taşıdı

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:30
THY ağustosta yüzde 84,8 doluluğa ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen ağustos ayında yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı.

THY, ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin ağustos ayı doluluk oranı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına karşın yüzde 84,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında yurt içinde 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan, Uzak Doğu’da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.

Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde kayıtlara geçti.


- Kargo ve posta hacmi yüzde 11,5 arttı


"Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre, ağustos ayı dış hat doluluk oranı yüzde 84,3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 88,4 oldu.

Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçen yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 24,8 ile Kuzey Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı. Böylece THY, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürdü.


- İlk 8 ayda yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı


"Ocak-Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre ise 2019 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,5’lik bir artış görülürken, 2019 yılının ilk sekiz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 985 bin tona ulaştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:30
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