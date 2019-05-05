BURSA (AA) - Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ve "Dijital Türkiye" ana temasıyla düzenlenen "THY 8. Science Expo 2019" sona erdi.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "Bursa Bilim Şenliği"nin ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi, ancak çözüm üretenlerin yazabileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan fiziki altyapı, tarihi miras ve yeşil alan düzenlemesi gibi hizmetleri hayata geçirirken diğer taraftan gelecek nesillerin daha donanımlı olmasına yönelik projelere de önem verdiklerini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Uzun süren hazırlık aşamasının ardından dolu dolu bir festival yaşadık. Sanayimizin önemli isimleri üretimde kullandıkları teknolojileri çocuklarımız ve gençlerimizle paylaştı. Bu, eminim ki onlar için büyük bir tecrübe olacak. Bu gençlerimiz dinamik ve nitelikli bireyler olarak yakın gelecekte sanayimizin gücüne güç katacaklar. Bizi bu anlamda destekleyen tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bursa, güçlü sanayisi ile iyi bir potansiyele sahip. Bu yüzden gençlerimize iyi bir eğitimin yanında iyi bir rehberlik sunmamız, onları meslek hayatına hazırlamamız ve ufuklarını genişletmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 7 farklı kategorideki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

- THY 8. Science Expo 2019

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) tarafından Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda, bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 101 bin 358 atölye çalışması ile hedeflenen rakamları aşarak tamamlandı.

Fuar alanında kurulan 236 stant ve bin 780 görevli eşliğinde yapılan festivalin proje yarışmasına Türkiye genelinden 946 ekip başvurdu ve 50 finalist proje, festival boyunca katılımcılarla paylaşıldı.

Autodesk 3B Tasarım ve Modelleme Yarışması'nda 65 finalist yarıştı. "Meslekler Yarışıyor" başlıklı mesleki beceri yarışmasında ise 11 kategoride 630 ekip kıyasıya mücadele etti.

Yoğun ilgi gören akıl ve zeka oyunları turnuvasında, 2 bin 150 öğrenci ve öğretmen birincilik için uğraş verdi.