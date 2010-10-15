THY, 777-300ER uçağını aldı

“Dolmabahçe” adı verilen uçağın teslim alınışı dolayısıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinde, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Topçu, THY’nin global bir havayolu olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Yeni satın alınan 12 uçaktan ilki olan 777-300ER’in Asya ve Amerika gibi yeni pazarlara açılmada yardımcı olacağını belirten Topçu, “Filomuza yeni Boeing 777-300ER’lerin eklenmesi, kârlı büyümemizi sürdürmeye olanak sağlarken, yolcularımıza en kaliteli hizmet ve konforu sunma konusunda örnek teşkil ediyor” dedi.