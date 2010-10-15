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THY, 777-300ER uçağını aldı

Türk Hava Yolları, Boeing Ticari Uçaklar’dan satın aldığı ilk 777-300ER uçağını teslim aldı

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
THY, 777-300ER uçağını aldı

“Dolmabahçe” adı verilen uçağın teslim alınışı dolayısıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinde, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Topçu, THY’nin global bir havayolu olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Yeni satın alınan 12 uçaktan ilki olan 777-300ER’in Asya ve Amerika gibi yeni pazarlara açılmada yardımcı olacağını belirten Topçu, “Filomuza yeni Boeing 777-300ER’lerin eklenmesi, kârlı büyümemizi sürdürmeye olanak sağlarken, yolcularımıza en kaliteli hizmet ve konforu sunma konusunda örnek teşkil ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:04
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