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THY 186 parça tarihi eseri Japonya’ya taşıdı

Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserlerin Japonya’ya taşınmasına sponsor oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:21
THY 186 parça tarihi eseri Japonya’ya taşıdı

Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserlerin Japonya’ya taşınmasına sponsor oldu.Türk Hava Yolları, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı’nda bulunan 186 parça tarihi eseri, Japonya’nın başkenti Tokyo’ya taşıdı.



Türk Hava Yolları’nın dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan hava kargo markası Turkish Cargo, Japonya’da 2019 yılının “Türk Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında “Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü’’ isimli sergi için; Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı’nda bulunan 186 parça eseri, sponsor taşıyıcı olarak Japonya’nın başkenti Tokyo’ya taşıdı.



İstanbul- Narita hattında gerçekleştirilen taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı’nda bulunan eserler, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyaller ile paketlenerek 56 adet yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirildi. Turkish Cargo’nun geniş gövdeli Boeing 777F tipi kargo uçağıyla gerçekleştirdiği özel uçuşa operasyonun önemi nedeniyle başka bir kargo taşıması kabul edilmedi.



Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bu önemli operasyonu da alanında uzman ekipleriyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon ile Topkapı Sarayı’nda uzun yıllardır titizlikle muhafaza edilen, "Kanuni Sultan Süleyman’ın Yatağı, Sultan II. Osman’ın Kaftanı, Tören Matarası’’ gibi birçok eser ile Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan, Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan II. Abdulhamid Han’a hediye edilen, "Vazo, Ahşap Yazıhane, Bambu Ayna’’ gibi eserler Japonya’ya ulaştırıldı.



Türk kültürü ve tarihi için önemli bir anlam taşıyan, toplam 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart - 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo’da bulunan Ulusal Sanat Merkezi’nde; 14 Haziran - 28 Temmuz tarihleri arasında Kyoto’da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek.



Geçtiğimiz aylarda; Çingene Kızı Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi’nde sergilenen 50’den fazla başyapıtı Tahran’a taşıyan, Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni Cenevre’den İstanbul’a başarılı şekilde ulaştıran hava kargo sektörünün dinamik markası Turkish Cargo, bu operasyon ile hassasiyet gerektiren sanat eserleri konusunda da güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın 306 noktaya ulaşan geniş uçuş ağına ek olarak 85 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştirerek başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:21
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