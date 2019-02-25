0553 313 94 23

THOM Baraj Müsabakaları Tamamlandı

9-12 Yaş TOHM Baraj Müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla tamamlandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:37
THOM Baraj Müsabakaları Tamamlandı

9-12 Yaş TOHM Baraj Müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla tamamlandı.


Kurbağa, serbest, sırtüstü, karışık ve kelebek stillerinde mücadele eden sporcular TOHM barajını geçmek için mücadele ettiler.


218 erkek 165 bayan sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça heyecanlı geçti. Ailelerinde büyük ilgi gösterdiği müsabakalar sonucunda 30 sporcu TOHM barajını geçerek, 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Edirne’de yapılacak olan Milli Takım Seçme yarışlarına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM barajını geçen sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
    1. Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
    2. CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına..
    3. Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi..
    4. Forum Trabzon’un minik misafirleri..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. CHP'den suç duyurusu
    7. Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? |..
    8. Kılıç Köyü hizmet bekliyor
    9. Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada..
    10. Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2...
    11. Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur..
    13. Şanlıurfa'da silahlı kavgada 13..
    14. Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı..
    15. "Yalova’da çöp dağlarının oluşmaması..
    16. Kansere yenik düşen polis memuru Hülya..
    17. Futbolda Süper Lig Hakem Semineri..
    18. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    19. Memur-Sen’den İdamlara karşı açıklama
    20. FETÖ’nün TSK yapılanması..
    21. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    22. Gençler ormanlık alanda çevre..
    23. Köpek uyuşturma tüfeği ile kendini..
    24. Yerel seçim ne zaman? | 2019 YSK..
    25. Başkan Seçen, 112 Çağrı Merkezi..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki..
    27. Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı..
    28. Belediye Başkanı Bahçeci: “Ben değil..
    29. Vali Aktaş, Vergi Haftası dolayısıyla..
    30. Şampiyonlardan Başkan Öztürk’e ziyaret
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti