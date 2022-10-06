Thodex’ten sonra bir Bitcoin vurgunu daha! ‘Paritex’le 50 milyon TL’yi cebe indirdiler…

Paritex’in resmi sitesi “paritex.com”a giriş yapanlar 13 Eylül 2022 tarihinden beri “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemiz planlı bakıma alınmıştır.” uyarısıyla karşılaşıyor.

50 MİLYON TL’LİK VURGUN

Yaklaşık 50 milyon TL’lik kullanıcı paralarının iç edildiği iddiaları yükselirken, yüzlerce mağdurun savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu’nun yurtdışına firar etme endişesini sosyal medya platformlarında dile getiren mağdurlar, THODEX vurgunundaki senaryoların yaşanmaması için yargı ve MASAK yetkililerinin harekete geçmesini istiyor.

PARITEX İLK VURGUN DEĞİL

İşleme kapatılan Paritex’in sahibi Özgür Serkan Uslu’nun aynı zamanda MPAX Coin’i de saadet zinciri şeklinde pazarladığı, buradaki sistemin de sürekli kapatılarak yolsuzluk gerçekleştirildiği dolayısıyla hakkında 76 dolandırıcılık dosyasının yargıya taşındığı saptandı.

“Azalma olmadan her gün sabit yüzde 1 kâr” vaadiyle 2020 yılında piyasaya sunulan MPAX Coin’e başvuranlara “referans getirin” denilerek beraberinde birçok kişinin daha sisteme dahil ettirilerek saadet zinciri şeklinde büyüdüğü aktarıldı.

MPAX Coin’in 12 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca lirayı yurt dışındaki hesaplara taşıdığı iddia edildi.

THODEX KABUSU HAFIZALARDA

Kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmıştı. Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalanmıştı.

Türkiye’ye iade işlemlerine başlanan Özer’in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.