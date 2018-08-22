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THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi'nin internet sitesinden, kurban derilerinin yalnızca THK'ya bağışlanacağına ilişkin yapılan duyuruya ilişkin olarak Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasal olarak izni olan herkesin kurban derisi toplayabileceği kaydedildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:41
THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi'nin internet sitesinden, kurban derilerinin yalnızca THK'ya bağışlanacağına ilişkin duyurusu üzerine bir açıklama yapan Antalya Valiliği, yasal olarak izni olan herkesin kurban derisi toplayabileceğini belirtti.

Valilik açıklamasında, kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumu'nun toplayabileceğine dair bir karar veya talimat olmadığı belirtilerek, "Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir" ifadesi kullanıldı.

 THK'NIN DUYURUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Arefe günü Türk Hava Kurumu Antalya Şubesinin resmi Twitter hesabından yaptığı "Valilik emriyle Antalya'da kurban derisi toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verilmiştir." açıklaması büyük tepki aldı.

THK GERİ ADIM ATTI

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapılarak söz konusu duyuruya ilişkin düzeltmede bulunuldu. Açıklamada,  "Arefe günü paylaştığımız Twitter yanlış anlamalara sebep olduğu için bu son 2 tweet gönderilmiştir. Herkes kurban derilerini dini duyguları ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda istedikleri yere verebilirler ancak deri toplayan vakıf ve derneklerin valiliğin onayı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Antalya'da sadece valiliğin izin verdiği dernekler deri toplayabilmekte, izinsiz deri toplayanlar ise kamuyu zarara uğratma suçu işlemektedirler" denildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Valiliğin kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumunun toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatı söz konusu olmadığı, yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:41
  1. Türk Hava Kurumu
  2. Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi
  3. Antalya Valiliği

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