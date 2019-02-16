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THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı

Türk Hava Kurumu’nun (THK) kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:37
THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı

Türk Hava Kurumu’nun (THK) kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


THK Sivas Şube Başkanı Selahattin Erbıyık ve kurum üyeleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kurumun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sundu. Burada açıklamalarda bulunan Erbıyık,"Türk Hava Kurumu, milletimizin gökyüzündeki temsilcisi ve geleceğe uçan genç kanatlarıdır. Gençlerimizi gökyüzünün mavisiyle buluşturmaya azimli ve kararlıdır. Açtığı kurslar ve faaliyetler ile havacılık tutkusunun yegane aşısıdır. Kurumumuz; Uluslararası Havacılık Teşkilatında (FAİ), ülkemizi temsil etmekte olup havacılık sertifikası vermeye yetkilidir. Yine ülkemiz genelinde sivil havacılık ile sportif ve turizm amaçlı havacılık faaliyetlerinin öncüsü olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Yurdumuz genelindeki şubeleri vasıtasıyla, açtığı model uçak kurslarıyla toplumumuzun tüm kesimleriyle kucaklaşmaktadır. Model uçak kursları; boş zamanları iyi değerlendirilmenin tek ilacıdır. Halkımızın değerli fitre, zekat, kurban derisi ve diğer bağışlardan elde ettiği gelirlerle havacılığın her türlü eğitim çalışmalarını, ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Bunlara ilaveten yine bu gelirlerinin büyük bir kısmı ile vatanımızın ve ormanlarımızın korunması için yangın söndürme uçakları, hasta ve acil yardıma muhtaç insanlarımızın, sağlık merkezlerine süratle ulaştırılması için ambülans uçakları, acil işler için hava taksi uçakları, uçan hava balonları satın alarak devletimizin ve milletimizin emrine sunmaktadır" dedi.


Türk Hava Kurumu’nun kendisine bağlı beş eğitim merkezi ile gençleri, havacılığın her alanında gökyüzünün mavisiyle buluşturduğunu aktaran Erbıyık şunları söyledi.


"Sivil havacılık sektörüne pilot ve teknik personel yetiştirmede öncüdür. Havacılık eğitimlerinde ustadır. 2020 Dünya Havacılık Olimpiyatlarının ülkemizde yapılması gurur vericidir. Olimpiyatların ülkemizde yapılması tesadüfi değildir. Başarının mimarı Türk Hava Kurumudur. Türk HavaKurumu, envanterindeki donanım gücü ve yetişmiş teknik personeli, etkili, verimlive istikrarlı çalışmaları, güvenilirolma özellikleri ile uluslararası alanda saygındır ve ünlüdür. Türk Hava Kurumu; havacılık faaliyetlerinin öncüsü, savunma sanayimizin destekleyicisi ve yüz akıdır. Kısaca kendini milletine adamış gönüllülük esasına göre, severek görev yapmaya inanmış insanların oluşturduğu, tarihi vizyonu ve misyonu olan devletimizin himayelerinde kurulmuş bir dernektir."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:37
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