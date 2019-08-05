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THK’dan kurban derisi için bağış çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Sivas Şube Başkanı Sebahattin Erbıyık, Sivas halkını kurban derilerini bağışlamaya davet etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:52
THK’dan kurban derisi için bağış çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Sivas Şube Başkanı Sebahattin Erbıyık, Sivas halkını kurban derilerini bağışlamaya davet etti.


Devlet bütçesinden herhangi bir yardım almadan halkın verdiği kurban derisi, fitre, zekat, bağış ve diğer ticari gelirleri yine halkın kullanımına sunan tek kuruluşun THK olduğunu ifade eden Erbıyık, THK’nın yardım toplama faaliyetlerini yasaların verdiği yetki doğrultusunda gönüllülük esasına göre devam ettireceğini söyledi.


Sivas genelinde gezici ekiplerin bu yıl da kurban derisi toplamaya devam edeceğini belirten Erbıyık, “Kurban derileri alınmayan vatandaşlarımızın Arı Sitesi 1. katta bulunan THK Şubesine derilerini bırakmaları veya 0346 221 18 34 ve 0506 302 20 51 nolu telefonlardan bizlere ulaşmaları yeterlidir. Duyarlı halkımızın katkılarıyla hizmetlerimizin daha da genişleyeceği inancıyla Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:52
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